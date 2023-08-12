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AZ VERİM GÖSTERENLER EVDEN ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYOR

Bu sonuçlarla beraber, daha az verimli olan kişiler aynı zamanda evden çalışmayı da daha çok tercih ediyor. MIT'den Profesör Daivd Atkin, bu kişilerin daha az verim göstermelerine rağmen evden çalışmayı tercih etmesinin nedenini çocuklarına bakmak olduğunu söyledi.