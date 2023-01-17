Evlerinin bahçesini sahipsiz köpeklere ve eşek 'Kadife'ye açtılar

Kadife benim kızım gibi onu çok seviyorum. Bu hayvan zamanında çile çekmiş. Ben onu mutlu etmek istiyorum. Onu mutlu ettikçe ben de mutlu oluyorum. Belki zamanında çektiği acıları unutturabilirim. Burnundaki yara izlerini silemem ama kalbindeki acıyı belli bir nebze rahatlattıysam mutlu olduysa, ben de mutlu oluyorum."