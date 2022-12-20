Evlilik Sonrası Kimlik Yenileme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Evlilik Sonrası Kimlik Yenileme: Evlendikten Sonra Kimlik Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Evlilik sonrası kimlik yenileme: Evlendikten sonra kimlik yenileme işlemi nasıl yapılır?

Evlendikten sonra insanların medeni durumları, kütükleri ve nüfusa dair pek çok bilgileri değiştiği için kimliklerini de mutlaka yenilemeleri gerekmektedir. Bu durumda çok fazla yeni evlenen çift evlendikten sonra ne yapmaları gerektiği konusunda merak duymaktadır.

Evlilik Sonrası Kimlik Yenileme: Evlendikten Sonra Kimlik Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Evlilik sonrası yalnızca kimlik değil pasaport ve banka kartlarının da değiştirilmesi gerekmektedir. Kadının soy adı değiştiği için bütün kimliklerde yeni soy adının yazması kurumlarda sorun yaşamamak adına önemli görülmektedir. Dolasıyla bunun için de evliliğin ardından kimlik değiştirilmelidir.

Yeni kimlik için öncelikle randevu almak ve biyometrik fotoğraf çektirmek gerekmektedir. Biz de bu içeriğimizde evlilik sonrası kimlik yenileme: evlendikten sonra kimlik yenileme işlemi nasıl yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte evlilik sonrası kimlik yenileme ile ilgili tüm merak edilenler…

Evlilik Sonrası Kimlik Yenileme

İnsanlar evlendikten sonra yaşamları çeşitli açılardan değişmektedir. Bu değişimlerin bir kısmı devlet karşısında değiştirilmesi gereken prosedürler olup bir kısmı da kişinin özel yaşamındadır. Bunlardan ilk olarak yapılması gereken kadınların kimliklerini değiştirmesidir. Erkekler kimliklerini değiştirmek zorunda değildir. Fakat genel olarak eski kimlik kullananların değiştirmesi daha doğru olacaktır.

Kimliklerin yenilemesi için öncelikle nüfus müdürlüğünden randevu alınması gerekmektedir. Online randevu alınması mümkün olduğu gibi alo 199 çağrı merkezinden de randevu almak mümkündür. Randevu sonrasında kimlik için ödenmesi gereken bedeli ödemelisiniz. Randevuya giderken yanınızda son 4 senede çektirilmiş olan biyometrik fotoğrafınızı da götürmelisiniz. Bütün bu belgeler ile başvurunuzu yaptıktan 1 hafta içinde yeni kimliklerinin PTT aracılığıyla adresinize getirilmektedir.

Evlendikten Sonra Kimlikte Yenileme

Evlendikten sonra kimlikte yenileme yapmak kadınlar için zorunludur. Ancak erkekler için bir yükümlülük yoktur.

Evlendikten Sonra Kimlik Değiştirme Süresi Ne Kadar?

Evlenen kişiler özellikle kadınlar evlendikten sonra soy adı değişikliğinden dolayı kimliklerini yenilemek zorundadır. Pek çok kişi bu konuda ayrıntılı bilgi almak istemektedir. Evlendikten sonra kimlik değiştirme süresi ne kadar? Sorusu bu yüzden çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Aslında bunun için kesin ve zorunlu bir süre olmamakla beraber devlet kurumlarındaki ve diğer yerlerdeki işlerinizin sekteye uğramaması için ortalama 10 gün içinde değiştirmeniz uygun görünmektedir.

Evlilik İçin Kimlik Yenileme Nasıl Yapılır?

Evlilik için kimlik yenileme nasıl yapılır? Diye merak eden kimselere öncelikle nüfus müdürlüğünden randevu almaları gerektiğini söyleyebiliriz.

Yeni Kimlik Kartında Evli Bekar Yazıyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları çipli sisteme geçtiği için herkes kısa bir süre içinde kimliklerini değiştirmelidir. Pek çok kişi yeni kimlik kartında evli bekar yazıyor mu? Diye merak etmektedir. Ancak bu kimliklerde eski kimliklerde olduğu gibi evli ya da bekar gibi medeni hal bildirimi yapılmamaktadır.

Evlendikten Sonra Kimlik Değiştirme Ücreti Nereye Yatırılır?

Evlenen herkes özellikle de kadınları kimliklerini değiştirmek zorundadır. Bu süreçte yapılması gereken pek çok işlem vardır. Peki evlendikten sonra kimlik değiştirme ücreti nereye yatırılır? Bunun için 2 yöntem bulunur. Kimlik değiştirme için randevu aldıktan sonra anlaşmalı bankalara belirlenen tutarı yatırabilirsiniz. Diğer yandan eğer randevunuzu online aldıysanız randevu bilgilerinin yazdığı ekranda online ödeme yapmak için bir link görülür. Bu linki tıklayarak kredi kartınız ile ya da bankamatik kartı ile ödeme yapılaması da mümkündür.

Evlenince Kütük Değiştirmek Zorunlu mu?

İnsanlar evlenince yaşamlarında çok fazla şey değişmektedir. Bunlardan biri de devlet kanalında değişen prosedürlerdir. Örneğin bunlardan biri kadının kütüğünün değişmesidir. Evlilik akdinin sonuçlanmasının ardından otomatik olarak kadının kütüğü erkeğinkine aktarılmaktadır. Dolayısıyla çok fazla kişi evlenince kütük değiştirmek zorunlu mu? Sorusunu sormaktadır. Bu işlem otomatik olarak yapıldığı için bunun zorunlu olduğu düşünülmektedir. Aksini yapan herhangi biri bulunmamaktadır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı
YAŞAM 'İnat Evi'nin ilginç hikayesi! Sahibi izin vermeyince. ...
Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı
YAŞAM Sayı 3 bine ulaştı... Avlamanın cezasının 250 bin TL!
Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor
YAŞAM Bosnalı dört kız kardeş hobbit evleri inşa ediyor
Restore edilen tarihi okul önünde 90 yıl önceki fotoğraf yeniden çektirildi
YAŞAM 90 yıl önceki fotoğraf yeniden çektirildi!
Bu yılın en çok tercih edilen Airfryer modelleri! En iyi Airfryer modelleri!
YAŞAM 2022'nin en iyi Airfryer modelleri!
Nasıl yemek yediğinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!
YAŞAM Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında ilginç iddialar!
YAŞAM Roma İmparatorluğu hakkında bilmedikleriniz!
Antik Mısır'da sırlarla dolu bir mezar: Lanetli Firavun Tutankhamun'un gizemli hazineleri keşfedildi!
YAŞAM Antik Mısır'da sırlarla dolu bir mezar: Lanetli ...
Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de bilinçaltınız renklerle iletişim kuruyor
YAŞAM Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de ...
Kızılderililerin takısı olan patlamış mısırın enteresan yolculuğu: Tarihteki ilk mısır nasıl patladı?
YAŞAM Kızılderililerin takısı olan patlamış mısırın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.