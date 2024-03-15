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        Haberler Gündem Güncel Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur ifade verecek! Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede! - Son dakika haberi

        Türkiye'yi sarsan kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!

        Ölümlü kazaya yol açan oğlu T.C. ile eski eşi Eylem Tok'un ABD'ye kaçmasının ardından, Bülent Cihantimur şüpheli sıfatıyla adliyeye geldi. Soruşturma kapmasında hakkında yurt dışı yasağı konulan baba Cihantimur kazayla ilgili ifade verecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:54
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        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
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        Eyüpsultan'daki kazayla ilgili oğlu ve eski eşi Eylem Tok, ABD'ye kaçan Bülent Cihantimur Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        DHA'nın haberine göre soruşturma kapmasında hakkında yurt dışı yasağı konulan baba Op. Dr. Bülent Cihantimur kazayla ilgili ifade verecek.

        ÖNCE MISIR'A ARDINDAN ABD'YE KAÇTILAR

        Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'nin araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.

        Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına göndermişti. Eylem Tok ve oğlu T.C'nin Mısır'dan ABD'ye geçtikleri ortaya çıkmıştı.

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        Soruşturma devam ederken şüphelilerin kaçmasına yardım eden Ayşe Ceren S.'nin tutuklanmış; baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışı yasağı konulmuştu. Savcılığın baba Cihantimur'u ifadesini almak üzere çağırdığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #bülent cihantimur
        #Eylem Tok
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