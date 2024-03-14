Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme - Son Dakika Haberleri

        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme

        Türkiye'yi şoke eden İstanbul'daki ölümlü kazada annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika'ya kaçan T.C'nin ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nın soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Hakkında yurt dışı yasağı konulan baba Op.Dr. Bülent Cihantimur"un ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi. Yapılan soruşturma kapsamında, Eylem Tok ve oğlunu yurt dışına kaçışına eşlik ettiği iddiasıyla çalışan Ayşe Ceren A. tutuklanmıştı.

        Giriş: 14.03.2024 - 21:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun özel haberine göre, önceki gün gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şirket çalışanı Ayşe Ceren A. Eylem Tok ile oğlunun "Kaçış planını organize ettiği" suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrası araçta bir yaralıya ait kayıp telefonu bularak polise götürüp teslim eden şirket şoförü A.K. hakkında da Adli Kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

        BABA SAVCILIĞA DAVET EDİLDİ

        Tüm bu olaylar yaşanırken, soruşturma kapmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu soruşturmada kazayı yapan C.T.”nin ünlü doktor babası Bülent Cihantimur”un ifadesi alınıp alınmadığı merak ediliyordu. İfadesi alınmadığı ortaya çıkan baba Bülent Cihantimur, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildi. Daveti doğrulayan Murat Oğuz Aci’nin Avukatı Hacı Orhan, babanın henüz bu davete karşılık vermediğini belirtti. Bu davet üzerine babanın savcılığa giderek ifade vermesi bekleniyor.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks aracıyla çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.

        Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.

        REKLAM
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi Haberi Görüntüle

        Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir.

        Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Kepçe yıktı, yan binadaki tuvalet açıkta kaldı
        Kepçe yıktı, yan binadaki tuvalet açıkta kaldı
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil