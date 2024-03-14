Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada öldü

Silivri'de kamyonet, arıza nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalışan Anıl Aci'ya çarptı. 26 yaşındaki Anil Aci kazada hayatını kaybetti.

Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta! Haberi Görüntüle

Hayatını kaybeden Aci'nın geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin çarparak öldürdüğü Murat Aci'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, 11 Mart'ta Silivri'de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet kendilerine çarptı. Meydana gelen kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aci'nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.