İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde soruşturma savcısıyla görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan maktul Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, karşı tarafın kendileriyle dolaylı iletişime geçtiklerini belirterek, "Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik. Fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. Bir aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. 10 veya 12. gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye. Sizlere de bilgi vereceğim, aile benim taziyeme geliyor diye" açıklamada bulundu.

"AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM" DHA'da yer alan habere göre "Ayakta durmakta güçlük çekiyorum" diyen baba Aci, soruşturmada farklı bir bilgi olmadığını ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

NEW YORK'TA OBJEKTİFE YANSIDILAR Öte yandan Mısır üzerinden ABD'ye kaçan Eylem Tok ile oğlunun son fotoğrafı sosyal medya paylaşımına yansıdı. ABD'de yaşayan, Hürriyet gazetesinin eski New York temsilcisi gazeteci yazar Razi Canikligil, firari anne oğulun New York'taki görüntülerini paylaştı.

İKİSİNİN DE YÜZÜ GÜLÜYORDU Fotoğraflarda 57. Cadde ile 6. Caddenin köşesinde objektife yansıyan anne ile oğlunun kahkahaları dikkat çekti.