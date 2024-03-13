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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bülent Cihantimur ile Eylem Tok son dakika: İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!

        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!

        Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok'un, 17 yaşındaki oğlunun yaptığı kaza Türkiye gündeminden düşmüyor. Dün yaşanan flaş gelişmede tutuklanan şirket çalışanı Ayşe Ceren A.'nın elde edilen kamera görüntüleri dava dosyasına girdi. Dosyaya konulan görüntülerde Ayşe Ceren A.'nın, kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götürürken ve havalimanındaki görüntüler yer aldı. Şüphelilerin HTS kayıtlarının incelemeye alınacağı soruşturmada Ayşe Ceren A. tutuklanırken, baba Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Ayrıca şirket şoförü A.K. hakkında da 'Adli kontrol kararı' ve 'Yurt dışına çıkma yasağı' bulunuyor

        Giriş: 13.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:53
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        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
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        Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturma genişletiliyor.

        ŞİRKET ÇALIŞANI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, dün yaşanan gelişme üzerine, şirket çalışanı Ayşe Ceren A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyaya şüpheli olarak eklenen baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Araçta bulduğu yaralıya ait telefonu polise götüren şirket şoförü A.K. hakkında da adli kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

        ÇALIŞANIN BU GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA KONULDU

        Yurt dışına kaçan anne Eylem Tok ile oğlunun kaçış planını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan şirket çalışanı Ayşe Ceren A.’nın polis tarafından elde edilen kamera görüntüleri soruşturma dosyasına konuldu. Elde edilen görüntülerde, Ayşe Ceren A.’nın kullandığı araç olay gecesi, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok’un yer aldığı araçların peşinden siteden dışarı çıkış yapıyor.

        HAVALİMANINDA EYLEM TOK'UN ARKASINDA GÖRÜNTÜYE YANSIDI

        Havalimanında Eylem Tok ile oğlu araçtan inerken görülüyor. Ardından Ayşe Ceren A.'nın, araçtan inişi görülüyor. Eylem Tok ile oğlu havalimanı güvenlik bölümünden geçtiği görüntüde Ayşe Ceren A.’nın o geçiş bölümünde olduğu da görüntüye yansıyor.

        “HAVALİMANINA GİDELİM” DEDİ

        Havalimanında yürürken görülen Ayşe Ceren A.'nın, olay gecesi evdeyken Bülent Cihantimur'un, “Oğlumuzu hastaneye götürelim” dediğini belirterek, “Yola çıktık. Bir süre sonra araçları durdu, Bülent bey 'Aracın şarjı bitti sen al bunları' dedi. Eylem Tok ve oğlunu arabama aldım. Yolda giderken Eylem hanım 'Havalimanına doğru gidelim' dedi" cümleleri de ifadesinde yer aldı.

        İNCELEMELER SÜRÜYOR

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor. O gece yaşananlarla ilgili şüpheli görülen kişilerin HTS kayıtlarına bakılması için çalışma başlatıldı.

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