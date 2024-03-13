Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un yer aldığı soruşturma genişletiliyor.

ŞİRKET ÇALIŞANI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, dün yaşanan gelişme üzerine, şirket çalışanı Ayşe Ceren A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyaya şüpheli olarak eklenen baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Araçta bulduğu yaralıya ait telefonu polise götüren şirket şoförü A.K. hakkında da adli kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

ÇALIŞANIN BU GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA KONULDU Yurt dışına kaçan anne Eylem Tok ile oğlunun kaçış planını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan şirket çalışanı Ayşe Ceren A.’nın polis tarafından elde edilen kamera görüntüleri soruşturma dosyasına konuldu. Elde edilen görüntülerde, Ayşe Ceren A.’nın kullandığı araç olay gecesi, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok’un yer aldığı araçların peşinden siteden dışarı çıkış yapıyor.

HAVALİMANINDA EYLEM TOK'UN ARKASINDA GÖRÜNTÜYE YANSIDI Havalimanında Eylem Tok ile oğlu araçtan inerken görülüyor. Ardından Ayşe Ceren A.'nın, araçtan inişi görülüyor. Eylem Tok ile oğlu havalimanı güvenlik bölümünden geçtiği görüntüde Ayşe Ceren A.’nın o geçiş bölümünde olduğu da görüntüye yansıyor.