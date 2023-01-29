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EYT başvuru ekranı: 2023 EYT başvuruları başladı mı, şartları neler?

EYT başvuru ekranı araştırmaları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detaylarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yaş şartı sınırının kaldırılmasının ardından Meclis'e sunulacak olan EYT düzenlemesinin başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, 2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı hakkında merak edilenler...

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  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET 2023 | Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

    EYT başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde ilk maaşlar için Mart ayı işaret edilirken gözler EYT başvuru ekranına çevrildi. 25 Ocak'ta TBMM'de imzaya açılan EYT kanun teklifi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e sunulacak. 8 Eylül 1999 önce sigorta girişi olanları kapsayan düzenlemeden yararlanmak isteyenler EYT başvuru ekranını araştırıyor. İşte, 2023 Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve şartları neler? sorularının yanıtına ilişkin detaylar...
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET 2023 | Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

    EYT MECLİS'E GELİYOR!

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevapladı. 

    Akbaşoğlu, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı. 
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET 2023 | Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

    EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

    8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET 2023 | Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

    SSK için şartlar şu şekilde;

    5.000 gün primi tamamlamak,

    Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

    Bağ-Kur için şartlar şu şekilde;

    Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

    Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

    Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET 2023 | Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    - Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET 2023 | Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

    - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET 2023 | Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

    - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET 2023 | Emeklilik EYT başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

    - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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