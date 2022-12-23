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EYT'de son dakika yeni açıklama: Fuat Oktay tarih verdi!

EYT son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon çalışanın emekli olacağı öngörülüyor. Heyecanla beklenen konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamalarında EYT düzenlemesinin 2023'e girmeden masadan kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise EYT için tarih verdi. İşte EYT son durum...

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  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için nefesler tutulmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek." açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan Meclis'in tatile girmesiyle düzenleme takvimi değişti. Konuya ilişkin yeni açıklama Fuat Oktay'dan geldi. İşte EYT son dakika açıklamaları...
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    FUAT OKTAY TARİH VERDİ!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tarih verdi. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız" dedi.
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    EYT düzenlemesinin TBMM'de gündemin ön sıralarına alınması bekleniyor. Geçen hafta AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edilmişti. Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecekti.
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    ERDOĞAN: 2023'E MASAMIZDAN EYT'Yİ KALDIRARAK GİRECEĞİZ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    BAKAN BİLGİN'DEN EYT'DE YAŞ SINIRI AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak “En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti. Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın.” dedi.
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞMİYOR

    Şimdi bu yaşi şartı kalkıyor. Bakan Vedat Bilgin'in üzerini net bir şekilde çizerek verdiği bilgiye göre ise prim gün sayıları değişmiyor.
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.
  • EYT SON DAKİKA | Fuat Oktay EYT için tarih verdi! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler ve staj dönemi sigortası sayılacak mı?

    EYT'YLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI

    8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresi ve kadınlarda 50, erkekelrde 55 yaşını dolduran SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu.

    Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu.

    EYT ile eski düzenlemede elde edilen ancak 8 eylül 1999 sonrası ortadan kalkan tüm hakların geri gelmesi gündeme gelince kısmi emeklilik hakkı da gündeme geldi. EYT ile bu hak tanınırsa 15 yıl sigortalılık erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaş şartı ile EYT'den yararlanabilecek SSK'lılar 36000, Bağ-Kur'lular ise 5400 günle kısmş emekli olabilecekler.

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