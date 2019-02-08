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"KRALİÇEM"

Ezgi Mola'nın rol aldığı Alice Müzikali'nin ilk gösterimini izlemeye giden Aksakallı, samimi pozlarını "Kraliçem" notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak sevgilisine destek oldu. Çiftin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.