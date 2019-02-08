Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan ilk poz

Giriş: 08.02.2019 - 09:15 | Güncelleme:  

Yaklaşık 4 aydır gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, kural bozdu. Çift, samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

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    4 aydır aşk yaşayan Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, kural bozdu. 

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    "KRALİÇEM"

    Ezgi Mola'nın rol aldığı Alice Müzikali'nin ilk gösterimini izlemeye giden Aksakallı, samimi pozlarını "Kraliçem" notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak sevgilisine destek oldu. Çiftin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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    Geçtiğimiz günlerde Enis Arıkan'ın doğum günü partisine katılan Ezgi Mola, ilk kez işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile beraber görüntülenmişti.

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