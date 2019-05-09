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Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Ezogelin çorbası, Türk mutfağından en çok tüketilen çorbalar arasında yer alıyor. Hem mercimek hem de soğan içeren ezogelin çorbasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Siz de bu kolay ev yapımı ezogelin çorbasıyla sofralarınızı sıcacık yapabilirsiniz Peki Ezogelin çorbasının tarifi nedir?

Ezogelin çorbası

Ezogelin çorbası içerek midenize ziyafet ettirmeniz mümkün. Siz de bu kolay ev yapımı ezogelin çorbasıyla sofralarınızı sıcacık yapabilirsiniz. Peki Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte kolay ezogelin çorbası tarifimiz...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri:

1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 tatlı kaşığı bulgur
1 adet soğan
6 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı nane
1 yemek kaşığı tereyağı
1/2 limon suyu

Nasıl yapılır?

Ortaboy bir tencereye yıkayıp süzdüğünüz mercimek, bulgur ve pirinci koyun. Üzerine suyu da ekleyerek haşlanmaya bırakın. Bu sırada başka bir ocakta tereyağı ile doğradığınız soğanları kavurun. Soğanların rengi dönmeden salçayı biraz sulandırıp ekleyin.

Pişen salçalı karışımı mercimekli karışımın haşlandığı tencereye boşaltıp karıştırın. Malzemeleri yaklaşık 10 dakika pişirip, kaynatın. Blendır kullanarak damak tadınıza göre malzemelerin iriliğini ayarlayın.

Üzerine nane ve pul biber dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

 

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