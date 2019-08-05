Televizyon programlarının eğlenceli ismi Faik Öztürk'ü, Safiye Soyman ile ekranlarda görmeye başladık. Hala günümüzde de Safiye Soyman ile ekranlarda yer almaya devam eden Faik Öztürk ismi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Faik Öztürk kimdir? Faik Öztürk kaç yaşında ve nerelidir? İşte yanıtı...

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

13 Nisan 1962'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya gelen Faik Öztürk, Astsubay çocuğu olması nedeniyle birçok farklı ilde ikamet etti. Çankaya Lisesi’nde okuyan Öztürk, lise ikinci sınıftayken okulu bıraktı. Daha sonra Ankara’daki İstanbul yolunda bir fabrikada tuvalet temizleyip yer silme işine girdi. Bir buçuk sene sonra, el yazısı çok düzgün diye patron onu muhasebeye geçirdi. 1982’de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Balıkesirli bir asker arkadaşının "Bana hurda tren rayı bulabilir misin?" söylemi üzerine 1 milyon lira borç bulan Öztürk, rayları, TIR’ların başında Balıkesir’deki haddehaneye kadar bizzat taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon parası oldu. 6 ay sonra devlete olan borcunu kuruşuna kadar ödedikten sonraki kazancı, 285 milyon lirayı buldu.

Faik Öztürk, “Gönül Türküleri” adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı. Yaptığı bu işlerin yanında Ankara’da bazı işletmelerin sahibidir. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.

Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraberdir.