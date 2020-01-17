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Faslı baldız vahşetinde kuma iddiası! 'Olaylar bu yüzden çıktı'

Antalya'da, Faslı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı kasap bıçağıyla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş'ın, tutuklu yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Karakaş, "Olaydan önce maktul Türk bayrağını yırtmıştı. Ben de bunu ihbar etmeme rağmen bununla ilgili işlem yapılmadı. Maktul eşime olumsuz örnek oluyordu. Onu kötü yola düşürüyordu. Evde erkek var mı diye kontrol etmek istedim. Olaydan sonra denize gittim. İntihar etmek istedim ama olmadı. Uzun süre yüzdüm" dedi. Kardeşi öldürülün Sıham Karakaş da, "Sanık kardeşimi dini nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Olaylar da bu yüzden çıktı. 9 yıl boyunca tehditlerle yanında kaldım. Sanığın beyanlarında belirttiği bayrak yakma, yırtma gibi durumlar söz konusu olamaz. Çünkü ben Türkiye'ye severek geldim" diye konuştu

antalya faslı baldız cinayeti
DHA

Antalya'da, Faslı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı kasap bıçağıyla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş'ın (42),tutuklu yargılanmasına başlandı. Karakaş, ifadesinde, cinayeti baldızı Türk bayrağını yırtığı için işlediğini söyledi.

2 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ

Kepez ilçesinde oturan bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş'ın kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yıl temmuz ayında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Ercan Karakaş'a, ağustos ayında 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı.

BALDIZINI 12 YERİNDEN BIÇAKLADI

Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş, 28 Eylül günü eşinin kaldığı daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak kardeşi Rajae Ait Lhaj'a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş, baldızına saldırdı, 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı Ercan Karakaş ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Karakaş, kız kardeşi öldürülen müşteki Sıham Karakaş ve taraf avukatları katıldı.

'OLAYDAN SONRA DENİZE GİDİP, UZUN SÜRE YÜZDÜM'

Duruşmada savunma yapan Ercan Karakaş, olay anını hatırlamadığını belirterek, "Ancak olaydan önce maktul Türk bayrağını yırtmıştı. Ben de bunu ihbar etmeme rağmen bununla ilgili işlem yapılmadı. Ben iki aydır evime girememekteydim. Maktul eşime olumsuz örnek oluyordu. Onu kötü yola düşürüyordu. O gün eve balkondan girdim. Evde erkek var mı diye kontrol etmek istedim. Oradaki insanlara yaklaşmamalarını söyledim mi hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı pişmanım. Keşke ölmeseydi de ben ölseydim. Olaydan sonra denize gittim. İntihar etmek istedim ama olmadı. Uzun süre yüzdüm, sonra çıktım. Hafıza kaybı yaşadım. Ne yaptığını hatırlamaz haldeydim" dedi.

 

'BEN KÜFÜR DAHİ ETMEYEN BİR İNSANIM'

Cinayeti tasarlamadığını sözlerine ekleyen Karakaş, "Takdirnamelerim var. Sicilim temiz. Ben küfür dahi etmeyen bir insanım. Suçu işlemeyi düşünseydim, farklı şekillerde davranırdım. Evde erkek var dedikoduları artmıştı. Bir de eşimin telefonunda uygunsuz resimleri görünce evde erkek olduğunu düşünerek gitmiştim. Maktul üzerime atlayıp küfredince olay kendiliğinden gelişti" diye konuştu.

'KARDEŞİMİ DİNİ NİKAHLI EŞ YAPMAK İSTİYORDU'

Kardeşi öldürülen Sıham Karakaş (33) ise, "Olay günü sanık eşim akşam vakti habersizce balkondan eve girmiş. Yemek yerken bir ses duydum. Ben sanığı görünce kaçtım. Kardeşime de kaçmasını söyledim. Sanık kardeşimi dini nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Olaylar da bu yüzden çıktı. 9 yıl boyunca tehditlerle yanında kaldım.

BAYRAK YAKMA SÖZ KONUSU OLAMAZ

Ben Türkiye'yi çok seven bir insanım. Sanık yalan söylüyor. Sanığın beyanlarında belirttiği bayrak yakma, yırtma gibi durumlar söz konusu olamaz. Çünkü ben Türkiye'ye severek geldim. İki çocuk annesiyim. Çocuklara hiç bakmadı. Sanık bir katildir. Sanık benim hayatımı bitirdi. Kardeşimin ölümü yüzünden babam da felç oldu. Kardeşimi neden öldürdüğünü anlamış değilim. Sanığın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum. Sanık sapkındır ve sürekli bayanların peşindedir" dedi.

'BOYNUNU DA KESMEK İSTEMİŞTİR'

Müşteki vekili avukat Mustafa Uğur da sanığın kendi aile efradının beyanlarına bakıldığında sanığın ahlaki zafiyeti olduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, "Dosyaya konu eylemi gerçekleştirebileceğini düşünmemiştik. Sanık annesinin evinden planlı şekilde kasap bıçağını almış. Maktulü defalarca bıçaklamıştır. Raporda da görüleceği üzere maktulün boynunda da bıçak darbesi vardır. Boynunu da kesmek istemiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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