Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erkoç, "Belki bilen vardır ben 6-7 senedir kışları Bursa, yazları Bodrum'dayım. Orada zaman zaman kendi stüdyomda çalışmalar yapıyorum. Bazen senfonik konserlerimiz oluyor. Kendi şarkılarımı seslendiriyorum. Onun dışında şarkı bazında pek bir şey yapmıyorum. Albüm falan düşünmüyorum çünkü öyle bir duruma geldiki, tabi yaşlarda ilerliyor. Pop müzik genelde gençlere hitap eden bir müzik oldu. Geçen kış bir albüm çıkarttım ama neredeyse kimsenin haberi olmadı" diyerek sitemini belli etti.
"ALEYNA TİLKİ BANA SEMPATİK GELİYOR"
Yeni nesil pop şarkıcılarında değinen Erkoç, "Çok fazla yenileri tanımıyorum ama en yeni bildiğim Aleyna Tilki. Benim çok hoşuma gidiyor. Birçok insanı kızdırabiliyor. Aleyna bana çok sempatik geliyor ama Amerika’daki konserleri, eski ve yeni şarkıcıları izliyorum. Onlar kadar güçlü değiliz, yorumcu olarak ama orada her şeyin en iyisi var. İyi olmadan kesinlikle bir yere gelme şansı yok. O yüzden hepsi müthiş müzisyenler ama Türkiye’de de çok iyi müzisyenlerimiz var. Türkiye’de olan pop müziğinde de bir değişim ve herkes bu değişime ayak uyduruyor. İyi mi olur, kötü mü olur bunu ben bilemem ama insanlar bir şeyler yapıyor, bunları beğenenler de çıkıyor" dedi.
"KANSERİ ATLATTIM"
Bir süredir kanser tedavisi gören usta şarkıcı, tedavinin sonucuyla ilgili de konuştu. Erkoç, "Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Tertemiz kontrollerimiz devam ediyor. Çok şükür atlattık" diyerek sahnenin yolunu tuttu.
"BABALIK DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"
Oyuncu Yetkin Dikinciler de gecedeydi. Dikinciler, "Tiyatro oyunlarımız devam ediyor. Şu anda dizi projemiz yok. Yeni doğan kızımla ilgileniyorum. Şunu söyleyebilirim; babalık dünyanın en güzel duygusu" dedi.
"HERKES PROFESYONEL"
Oyuncu Barış Kılıç da geceye katılanlar arasındaydı. Kılıç, Talat Bulut’un taciz olayıyla ilgili, "Sette kriz devam ediyor mu?"sorusuna, "Orada herkes profesyonel, herkes işini yapıyor. Ben bu olayın çok dışındayım. Ekibe yeni dahil oldum. Onun için konuyla ilgili pek bir bilgim yok. Bu konuyu da hiç kimseyle konuşmadım" dedi.
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