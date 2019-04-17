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"ALEYNA TİLKİ BANA SEMPATİK GELİYOR"



Yeni nesil pop şarkıcılarında değinen Erkoç, "Çok fazla yenileri tanımıyorum ama en yeni bildiğim Aleyna Tilki. Benim çok hoşuma gidiyor. Birçok insanı kızdırabiliyor. Aleyna bana çok sempatik geliyor ama Amerika’daki konserleri, eski ve yeni şarkıcıları izliyorum. Onlar kadar güçlü değiliz, yorumcu olarak ama orada her şeyin en iyisi var. İyi olmadan kesinlikle bir yere gelme şansı yok. O yüzden hepsi müthiş müzisyenler ama Türkiye’de de çok iyi müzisyenlerimiz var. Türkiye’de olan pop müziğinde de bir değişim ve herkes bu değişime ayak uyduruyor. İyi mi olur, kötü mü olur bunu ben bilemem ama insanlar bir şeyler yapıyor, bunları beğenenler de çıkıyor" dedi.