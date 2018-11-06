UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, D Grubu'ndaki dördüncü maçında Alman ekibi Schalke 04'e konuk oluyor. Maç öncesinde kısa bir açıklama yapan Fatih Terim, TFF Hukuk Müşavirliği'nin olaylı derbiyle ilgili yaptığı sevklere tepki gösterdi.

Schalke mücadelesiyle ilgili konuşan Terim, "Dördüncü maçlar neredeyse grubun sonunu işaret eden önemli maçlardır. Mağlubiyetin haricindeki iki sonuç da bizi sonuna kadar götürebilir. Onlar Porto, biz Lokomotiv'le oynayacağız. İyi ve dinamik bir takımla oynadığımız kesin ancak herkesin yanıldığı bir şey var: İstanbul'daki maçta pozisyona giren Schalke oldu ancak oynayan biz olduk. Umarım bu kez pozisyona giren biz oluruz.Elimizden geldiğince hazırlandığımızı düşünüyoruz. Gurbetçilerimiz ve Galatasaraylılarımızla birlikte daha inançlıyız." ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMA EKSİK KALDI, SCHALKE'YE DESTEK MESAJI DA BEKLERDİM"

PFDK sevklerine de değinen Fatih Terim, sevklerin açıklanma zamanına vurgu yaparak "Maçtan sonra zamanımız olursa bir takım açıklamalar yaparız. Sevk kararlarının maç günü çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak salı günleri açıklanıyor ancak bu ayet değil ki değişmesin, Allah'ın kanunu değil ki. Bunlar insanların koyduğu kural. Bu sadece Galatasaray için değil tüm takımlar için değiştirilebilir. Ama bir eksik kaldı, madem bunu maçtan birkaç saat önce açıkladın, TFF'den ben Schalke'ye de bir destek mesajı beklerdim!" dedi.

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