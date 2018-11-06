Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Önemli maç öncesinde karşılaşma için Almanya'da bulunan Başkan Mustafa Cengiz, TRT Spor'un yayınına katıldı. Başkan Cengiz, TFF Hukuk Müşavirliği'nin olaylı derbiye ilişkin yaptığı PFDK sevklerine tepki gösterdi.

"Ateşi körükleyen ile ateşe tepki verenler bir araya getirildi. Biz daha ağır ceza aldık. Lütfen bu yanlıştan dönün!" diyen Cengiz, TFF'ye çağrıda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya değinen Cengiz, ""Yaptığımız açıklamada hiçbir fanatiklik yok. Biz ağır konuşmasını da biliriz. Ancak buna rağmen, ceza aldık. Milleti aptal zannetmesinler. Biz her şeyin farkındayız." dedi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı derbi açıklamasıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Rakip takımın açıklamasında, benim teknik direktörüme, yardımcı antrenörüme 'mahalle kabadayısı' denildi. Bu nasıl bir jargon? Bu nerenin jargonu?" dedi.

Cengiz'in açıklamasından diğer öne çıkanlar şöyle:

"Dürüstlüğümüz eleştirildi. Düzgün duruşumuz, pasiflik ve beceriksizlik olarak değerlendirildi. Bizim suskunluğumuz asaletimizden geliyor. Bu kararlar yarın verilebilirdi. Neden bugün? Ceza almışım, önemli değil. Futbolculara hem de sakatlıkların, gerginliklerin bu kadar olduğu dönemde bu sevk kararının ilan saati bana çok kasıtlı ve bilinçli geldi. Bunu şiddetle kınıyorum."

"Fenerbahçe cephesi maçtan sonra koridorları alıyormuş. Güldürmeyin beni. Bugüne kadar Galatasaray'ın koridorlarında ne oldu? Ancak rakip takımların koridorlarında olanları hepimiz biliyoruz. Milleti aptal, alemi sersem zannetmesinler. Biz her şeyin farkındayız. Verilecek kararlarda çifte standart olmasın"

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