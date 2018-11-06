Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar sebebiyle iki kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve kulübün resmi sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in, kulübün resmi internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği aktarıldı. Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise müsabakadaki hareketi ve tehdidi ile karşılaşma sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün antrenörü Hasan Şaş ile futbolcuları Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Garry Rodrigues'in saldırısı nedeniyle, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. Galatasaraylı futbolcu Mariano Filho'nun ise talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline sevk edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da aynı maçtaki talimatlara aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Fenerbahçe Kulübünün ise aynı karşılaşmada 4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerde futbolculardan Roberto Soldado ve Jailson'un saldırısı nedeniyle tedbirli olarak, PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen isimler, suçlu bulunmaları halinde ağır cezalar alma ihtimaliyle karşı karşıya.
Sevk maddelerine göre başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 30 binden 140 bin liraya kadar para cezası alma ihtimali bulunuyor.
İki ayrı maddeden sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise suçlu bulunması halinde toplamda en az 3, en fazla 14 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına çarptırılma tehlikesi var. Terim'e ayrıca, 14 binden 70 bin liraya kadar para cezası da verilebilir.
Fatih Terim, "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca sevk edildi.
38. MADDE NE DİYOR?
Futbol Disiplin Talimatı'na göre Fatih Terim'in sevk edildiği iki maddeden biri olan 38. madde şöyle:
Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile TFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette beyanlarda bulunan, spor müsabakalarının taraflarını, spor kulübü veya TFF yöneticilerini rencide edebilecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan; Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 45 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilir.
41. MADDE NE DİYOR?
Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilere 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilecektir.
44. MADDE NE DİYOR?
Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın sevk maddesi ise 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının verilmesini öngörüyor.
Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi şu şekilde:
Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'un sevk edildiği madde ise suçlu bulunmaları halinde 5 ila 10 müsabakadan men cezasının verilmesini hükmediyor.
JAILSON, SOLDADO, BADOU NDIAYE, RYAN DONK, GARRY RODRIGUES İÇİN 44. MADDE NE DİYOR?
Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.
Karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Mariano, maçın 35 dakika öncesinde koridorlara inmesinden dolayı "talimatlara aykırı hareketten" PFDK'ya sevk edildi. Brezilyalı oyuncuya düşük bir para cezası gelecek, ya da uyarıda bulunulacak.
NELER YAŞANMIŞTI?
1-Belhanda ile Soldado tartıştı
2-Jailson, Belhanda'ya tokat attı
3- Serdar Aziz ve Rodrigues, Jailson'un boğazına yapıştı
4-Jailson, Serdar Aziz'e vurdu
5-Ndiaye, Jailson'un boğazını sıktı
6-Rodrigues ve Muğdat, Jailson'u kovaladı
7-Hasan Şaş koşarak geldi, Skrtel'e vurdu
8-Yiğithan Güveli, İsmail Çipe'ye vurdu
9-Fatih Terim, Soldado'yu kolundan tutup itti
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