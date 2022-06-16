Amerika’da enflasyon verisinin 8,6 olarak açıklanmasının ardından, ülkenin 40 yıl sonra en yüksek enflasyon değerine ulaştığı görülürken FED faizleri 1994 yılından beri yaptığı en yüksek faiz artırımını yapmış oldu. Bitcoin piyasasına yatırım yapanlar faiz kararı sonrasında Bitcoin ve kripto piyasası bu durumdan nasıl etkilendiği araştırma konusu oldu. Peki FED faiz kararını sonrası, Bitcoin nasıl etkilendi? İşte FED'in faiz kararı sonrası Bitcoin piyasasındaki son durum...

FED FAİZ KARARI SONRASI BİTCOİN NASIL ETKİLENDİ?

En büyük kripto para birimi faiz kararı açıklandıktan sonra 20.500 doların altına düştü. FED’in son toplantıda 75 baz puan artışı yapması Cuma günü gelen yüksek enflasyon verisiyle bağlantılı. Bundan sonraki toplantılarda atacakları adımlarla ilgili detayları 21:30’da Powell duyuracak. Eğer daha fazla sıkılaşmadan bahsedilirse kripto paraların düşüşü devam edebilir.

Bitcoin için 20.000 dolar desteğinin kırılmaması hayati önem arz ediyor. Fiyatın buradan aşağıya sarkmasıyla birlikte panik satışlarının daha derin bir dibi tetiklemesi olası görünüyor. Yatırımcıların ilerleyen dakikalarda çok daha dikkatli olması gerekir.

22.000 DOLARI AŞTI

Bitcoin borsalara paralel bir şekilde saat 21.45'te 21.700 doların üzerine tırmandı. Bitcoin yeni gelen bu risk iştahıyla saat 22.30'da 22.000 doların üzerini gördü. Ardından yeniden 21.700 doların altına çekildi.

Tabii bu son rahatlamaya rağmen yüksek enflasyonun yarattığı kayıp telafi edilemedi. Geçen cuma günü ABD'de mayıs ayı enflasyonu yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 8.3'ü aşınca kripto paralarda sert satışlar yaşandı. Bu veri yayımlanmadan önce Bitcoin 30.000 dolar civarında seyrediyordu.

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'den daha önce 50 baz puanlık artırım beklenirken bu beklentiler 75 baz puana revize edildi. Bugün de Fed 75 baz puanlık artırıma giderek bu beklentiye uygun bir karar aldı.