İoanna Kuçuradi: İnsanlar birçok şeyin farkında değil 0:00 / 0:00

İoanna Kuçuradi sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda felsefe dünyasına büyük katkılar sunmuş; eserleri ve yetiştirdiği öğrenciler sayesinde felsefenin ülkemizde kurumsallaşmasını sağlamış birkaç isimden biri. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde asistanlıkla başlayan 63 yıllık meslek yaşamı ve akademik camiada çalışmalarını hala sürdürüyor olması, kendisi ve yaptığı işe olan tutkusunu ispatlar nitelikte.

Çıkar, mutluluk ve değer kavramlarını konuştuğumuz röportaja kendisinin öğrencilerine sıklıkla sorduğu “gençler neden sürekli sevgili değiştiriyor?” sorusundan modası kalıcı hale gelen selfie çekimlerine, başlı başına bir hadise olarak modadan çok satan raflarını uğrak yeri haline getiren mutluluk temalı kitaplara kadar birçok konuyu sığdırdık.

Güç, varlık, başarı, inanç, kötülük, güzellik, yoksulluk… Güncel siyasi tartışmalar, toplumda sansasyon yaratan farklı olaylar ve üzerinde uzlaşma sağlanamayan birçok konunun özünde yukarıdaki kavramlarla ilişkili olduğunu söylersek ne düşünürsünüz?

Tartışma şekli, zamanı ya da sebebi değişse de bazı meseleler hep bu temel kavramlar üzerinden yürüyecek… Yanıtlar değişecek ve sorular sorulmaya devam edecek. “Meseleler” programında, söyleyecek sözü olan kıymetli konuklarla işte bu çetrefilli konular konuşulacak. Güncel olaylara da çengel atılıp izleyicisine farklı bakış açıları sunulmaya çalışılacak.