Fenerbahçe finansal sıkıntılardan dolayı başlattığı "Fener Ol" kampanyasına kısa sürede büyük bağışlar yapılmaya başlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fener Ol" kampanyasına ilişkin Fenerbahçe TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Fener Ol kampanyası nedir? Nasıl bağış yapılır?

FENER OL KAMPANYASI NEDİR?

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sonrasında ciddi sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmama riski ile karşı karşıya olan Fenerbahçe’nin maddi kaynak yaratmak için hazırladığı “Fener Ol” projesi başladı.

FENERBAHÇE'DEN "FENER OL" KAMPANYASI TANITIMI

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Fenerbahçe'ye mali olarak destek olmak için bağış yapacak taraftarlar için 4 çeşit destek yöntemi bulunuyor. Bunlar;

Kredi kartı, EFT/Havale, (*) SMS-Kısa Mesaj PTT Şubeleri

Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL.

* Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler.