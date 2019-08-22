Fenerbahçe’de altyapıya verilen önem her geçen gün daha da artıyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Pek çok temel konuda bir prensip üzerinden hareket eden Fenerbahçe’de futbolcular doğru ve başarılı gelişimi için sayısız adımlar atılırken, özellikle belli başlı disiplin konularında kesinlikle taviz verilmiyor.

Buna göre her oyuncunun bahanesiz olarak uymak zorunda olduğu disiplin talimatları büyük bir titizlikle hayata geçirilirken bu kurallara uymayanlar ise önce uyarılıyor, daha sonra tekrar edilmesi halinde ise bu işin sonu yolların ayrılmasına kadar gidiyor.

Bu doğrultuda kurallara uymayan ve daha önce de bu konuda uyarılan 2’si profesyonel sözleşmeli 3 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kurallara uymayan, Dereağzı’nda diğer oyunculara olumsuz örnek teşkil edebilecek davranışta bulunan hiçbir oyuncuya müsamaha göstermeyen Sarı-Lacivertli kulüp böylelikle altyapısını çok daha başarılı ve ileri bir noktaya taşımayı hedefliyor.