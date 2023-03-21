Hamstring yaralanması çekme şeklinde, kısmı yırtık veya tam kas yırtığı şeklinde olabiliyor. Yırtık ciddiyetine derece 1 hafif olup hızlı iyileşir, derece 3 ise tam kat yırtık olup iyileşmesinin birkaç ayı bulacağı belirtiliyor.