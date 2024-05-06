Fenerbahçe'de iki sakatlık daha!
Bu sezon sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olurken iki yıldız daha sakatlandı! Beşiktaş derbisinde İsmail Yüksek sakatlanırken sarı-lacivertlilerde Konyaspor deplasmanında ise Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci sakatlandı ve oyuna devam edemedi
Giriş: 06.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:26
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda Osayi Samuel, 51. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.
OSAYI SAMUEL'İN ARDINDAN İRFAN
Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in ardından İrfan Can Kahveci de sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İrfan Can yerine 54'te Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
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