Fenerbahçe'de iki sakatlık daha! Bu sezon sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olurken iki yıldız daha sakatlandı! Beşiktaş derbisinde İsmail Yüksek sakatlanırken sarı-lacivertlilerde Konyaspor deplasmanında ise Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Habertürk Giriş: 06.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:26 facebook

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