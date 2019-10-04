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HaberlerFutbol

Fenerbahçe'de Isla özeleştiri yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Mauricio Isla maç sonrasında açıklamalar yaptı ve özeleştiride bulundu

Isla

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve evinde 15 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertlilerde Mauricio Isla maç sonrasında açıklamalar yaptı. Şilili yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yorgundan ziyade üzgünüm. Çok fazla ileri gittik, ataklar yaptık ama ortalarda ve sonuç çıkarmada üretken değildik. Üzüldük tabii ki de. Bir şekilde bitirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik."

"Fiziksel olarak sıkıntım yok, iyiyim. Sadece çok üzgünüm. Kişisel olarak şunu söyleyeceğim, daha iyi sonuçlandırabilirdim, daha iyi ortalar yapabilirdim."

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