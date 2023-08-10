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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer gündemi: Livakovic, Ekambi, Krunic... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer gündemi: Livakovic, Ekambi, Krunic...

        Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak Mert Müldür'ü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde hareketlilik devam ediyor. Kaleci, orta saha ve hücum transferini bitirmek isteyen Kanarya'da gündeme birçok isim geldi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ve transferde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 12:15
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        Transfer döneminin etkili takımlarından Fenerbahçe bu sezon kadrosuna birçok yıldız ismi dahil etti.

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        Edin Dzeko, Sebastian Szymański ve Dusan Tadic gibi yıldız isimleri renklerine bağlayan Sarı-lacivertlilerde hareketlilik sürüyor.

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        LIVAKOVIC İMZAYA GELİYOR!

        Fenerbahçe'nin transferde bir numaralı gündem maddesi olan kaleci Dominik Livakovic'te mutlu sona yaklaşıldı.

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        Hırvat basınından Sportske'de yer alan habere göre; Hırvat ekibi Dinamo Zagreb yetkilileri, Dominik Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktılar ve Fenerbahçe'nin yaptığı 9 milyon euro'luk teklifini kabul etti.

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        Livakovic'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.

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        Ayrıca yayıncı kuruluşun haberine göre, Livakovic transferinin Maribor maçı sonrasında açıklanacağı belirtildi.

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        EKAMBI DE İŞLEM TAMAM

        Sarı-lacivertlilerin bir süredir peşinde olduğu Ekambi transferinde de sona yaklaşıldı.

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        Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu yıldızı da ikna eden sarı-lacivertliler, Ekambi'yi kısa süre içinde İstanbul'a getirecek.

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        30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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        Fenerbahçe, Lyon'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, Kamerunlu yıldıza ise senelik 3 milyon Euro maaş verecek.

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        Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        KURINIC TRANSFERİNDE ÇÖZÜM DOMINGUEZ

        Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Nicolas Dominguez için flaş iddia ortaya atıldı.

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        CalcioNews24'te yer alan habere göre Milan, uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Arjantinli orta sahayı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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        Kırmızı siyahlı ekibin oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, transferin çözülmesinde etkin olacak gelişmenin ise Milano ekibinin kadrosunda yer alan Krunic'in takımdan ayrılması olduğu belirtildi.

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        Haberde Krunic'in Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda Milan'ın Dominguez'i kadrosuna katacağının altı çizildi.

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        Milan forması giyen ve Fenerbahçe ile ismi anılan Rade Krunic kırmızı siyahlı forma ile çıktığı 125 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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