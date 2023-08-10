Fenerbahçe'de transfer gündemi: Livakovic, Ekambi, Krunic...
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak Mert Müldür'ü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde hareketlilik devam ediyor. Kaleci, orta saha ve hücum transferini bitirmek isteyen Kanarya'da gündeme birçok isim geldi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ve transferde son durum...
Transfer döneminin etkili takımlarından Fenerbahçe bu sezon kadrosuna birçok yıldız ismi dahil etti.
Edin Dzeko, Sebastian Szymański ve Dusan Tadic gibi yıldız isimleri renklerine bağlayan Sarı-lacivertlilerde hareketlilik sürüyor.
LIVAKOVIC İMZAYA GELİYOR!
Fenerbahçe'nin transferde bir numaralı gündem maddesi olan kaleci Dominik Livakovic'te mutlu sona yaklaşıldı.
Hırvat basınından Sportske'de yer alan habere göre; Hırvat ekibi Dinamo Zagreb yetkilileri, Dominik Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktılar ve Fenerbahçe'nin yaptığı 9 milyon euro'luk teklifini kabul etti.
Livakovic'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.
Ayrıca yayıncı kuruluşun haberine göre, Livakovic transferinin Maribor maçı sonrasında açıklanacağı belirtildi.
EKAMBI DE İŞLEM TAMAM
Sarı-lacivertlilerin bir süredir peşinde olduğu Ekambi transferinde de sona yaklaşıldı.
Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu yıldızı da ikna eden sarı-lacivertliler, Ekambi'yi kısa süre içinde İstanbul'a getirecek.
30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe, Lyon'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, Kamerunlu yıldıza ise senelik 3 milyon Euro maaş verecek.
Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
KURINIC TRANSFERİNDE ÇÖZÜM DOMINGUEZ
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Nicolas Dominguez için flaş iddia ortaya atıldı.
CalcioNews24'te yer alan habere göre Milan, uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Arjantinli orta sahayı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Kırmızı siyahlı ekibin oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, transferin çözülmesinde etkin olacak gelişmenin ise Milano ekibinin kadrosunda yer alan Krunic'in takımdan ayrılması olduğu belirtildi.
Haberde Krunic'in Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda Milan'ın Dominguez'i kadrosuna katacağının altı çizildi.