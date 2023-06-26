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Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

Edin Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getiren menajer Alessandro Lucci, sarı-lacivertliler için yeniden kolları sıvadı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Juventuslu kaleci Mattia Perin ile ilgilendiğini ve menajer Lucci'nin transfer için çalışmalara başladığını yazdı.

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  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Juventuslu kaleci Mattia Perin ile ilgilendiğini ve bu transfer için menajer Alessandro Lucci'yi devreye soktuğunu yazdı.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus'ta son iki sezonda toplam 28 maça çıkabilen Perin'in kaderinin UEFA'nın vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    Juventus'un gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men edilebileceği, davanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağı ve men cezası verilmesi halinde İtalyan kalecinin Juventus'tan ayrılacağı belirtildi.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    Teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından Szczesny'nin arkasında yedek kulübesine adeta hapsedilen Perin, Avrupa'dan men halinde istediği süreleri bulamayacak.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    30 yaşındaki İtalyan kalecinin bu nedenle ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladığı ifade edildi.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    Perin transferinde Edin Dzeko'yu Fenerbahçe'ye getiren menajer Alessandro Lucci başrol oynayacak.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    Perin konusunda Fenerbahçe'nin nabzını yoklayan Lucci, sarı-lacivertlilerden olumlu yanıt aldı.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    Kısa süre içinde Perin ile görüşecek olan Lucci, bu görüşmenin sonucuna göre Juventus ile de temasa geçecek.
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    Fenerbahçe'nin, Juventus'tan net 1.5 milyon euro kazanan Perin'e daha fazla ücret verebileceğini ilettiği de haberde yer aldı. 
  • Fenerbahçe'den Mattia Perin hamlesi! Edin Dzeko'yu getiren menajer devrede

    Juventus'un 2018 yazında Genoa'dan 14.2 milyon euroya transfer ettiği Mattia Perin, geçen sezon 18 maçta süre aldı. Perin, bu maçların 8'inde kalesini gole kapatırken, 14 gole engel olamadı.

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