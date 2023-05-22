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Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

    Sarı-lacivertliler'in İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Kolombiyalı santrfor Duvan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

    2015 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

    Kolombiyalı golcünün 1 yıllık sözleşmesi kalırken bu durumun uygun maliyetle transfer için avantaj olduğu dile getirildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

    Zapata'nın 2019 yılındaki piyasa değeri ise 45 milyon Euro idi.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

    32 yaşında ve 1.89 boyunda olan Zapata, Atalanta dışında Napoli, Udinese ve Sampdoria formaları da giydi.

     

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

    Oyuncunun menajeri ile olan görüşmenin olumlu geçtiği, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ve transfere prensip olarak sıcak yaklaşıldığı bilgisi de geldi.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

    34 kez Kolombiya Milli Takım forması giyen Zapata bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırdı.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde

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