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Fenerbahçe Kulübünden Ata'ya Saygı Yürüyüşü

AA

Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünü, düzenlediği "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile kutladı

Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Kadıköy'ün simgelerinden Boğa Heykeli'nde başlayan ve Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşe, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyesi Esra Nazlı Ercan, amatör şubelerden sporcular, kulüp çalışanları, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Türk ve Fenerbahçe bayraklarının dalgalandığı yürüyüş süresince hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söylendi.

Kafile, yürüyüşün ardından Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine katıldı. Buradaki törende Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Törenin ardından FBTV'ye açıklamada bulunan Sevil Zeynep Becan, "Mutluyuz, gururluyuz. Özellikle de sporcularımızla, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübümüzle, yönetim kurulumuzdan olan arkadaşlarımızla ve derneklerimizin katılımıyla bugün zengin bir birliktelik sergiledik. Çok coşkuluyuz, çok mutluyuz. Katılan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

 

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