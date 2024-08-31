Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Toulouse'a kiraladı!

Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşti ve Miha Zajc Toulouse'a kiralandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz."