Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenlemişti. Sarı-lacivertli kulübünün Youtube hesabından yayımlanan videoda, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, yeni transferlere soruları Fenerbahçeli futbolcular sormuştu.

Sarı-lacivertlilerin düzenlediği bu sıradışı imza töreni ülke çapında büyük ses getirdi. Sosyal platform YouTube'ta Türkiye'de en çok izlenen video olurken söz konusu imza törenini 1 günde 1,1 milyon kişi izledi.