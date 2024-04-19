Fenerbahçe-Olympiakos maçı yazar yorumları

Engin Verel (Akşam): İkinci yarıda İsmail Kartal'ın Batshuayi hamlesi ne kadar doğruysa Fred ve İrfan'ı oyundan çıkartması o kadar yanlıştı. Szymanski maç boyu pozisyon harcamaktan başka bir şey yapmadı. Ama nedense onu çıkartmak İsmail Kartal'ın aklına gelmedi. Bu değişiklikler sonrası ve uzatma bölümünde Fenerbahçe'nin etkinliği azaldı. Olympiakos daha çok gelmeye başladı ve Fenerbahçe'nin taraftarlarının desteğiyle ayakta durmaya çalıştığını gördük. İsmail Hoca'nın hataları penaltılara kadar sirayet etti. Erken kopabilecek maç hayal kırıklığı ile bitti. Bu kadar yakın bir fırsat kim bilir bir daha ne zaman gelir. Söylenecek çok şey olsa da futbolcuların ayağına sağlık.