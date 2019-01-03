Galatasaray'da bugün Fatih Terim ve Serdar Aziz arasında yapılan görüşmenin ardından Serdar'la yolların ayrılmasına karar verildi. Fatih Terim, milli futbolcuya takım bulmasını söyledi.

Fenerbahçe, Galatasaray'daki durumunu beklediği Serdar Aziz için bu kararın ardından devreye girdi. Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncuya 2.5 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Galatasaray'da 1.5 milyon euro alacağı bulunan Serdar'a bonservisini al, gel teklifi yapıldı.

Serdar Aziz'in Galatasaray'la bağlarını koparıp Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

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