Fenerbahçe transferinin son gününde bombaları bir bir açıklayacak. Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Serdar Aziz'i açıklayan Fenerbahçe'de harekat sürüyor.
TOLGAY ARSLAN AÇIKLANACAK
Fenerbahçe, gece yarısı Serdar Aziz'i açıkladıktan sonra dün anlaşmaya vardığı Tolgay Arslan'ın tranferini gün içinde duyuracak.
ZAJC SÜRPRİZİ
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre; Miha Zajc için Empoli'ye 6.5 milyon euro + Salih Uçan'ın bonservisini teklif eden Fenerbahçe, transferini bitirme noktasına geldi.
Ocak 2017'de Empoli'ye 1.7 milyon euro'ya transfer olan oyuncu, Serie B'de 41 maçta 8 gol, 14 asistlik performans sergiledi. Serie A'da ise 25 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.
8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Slovenya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 2 gol atmayı başardı.
CASTILLO ZORA GİRDİ
Fenerbahçe'nin forvet transferindeki 1 numaralı hedefi Nicolas Castillo için kötü haber geldi.
Portekiz basınının iddiasına göre; Benfica, Club America'dan gelen 9 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
Portekiz basınının iddiasına göre; Benfica, Club America'dan gelen 9 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
ALAN İDDİASI
Galatasaray'ın transferi için uzun süre uğraştığı Alan Carvalho, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
Sözcü'nün haberine göre; oyuncunun menajeri, “Oyuncunun kulübüne 3,5 milyon Euro, futbolcuya da 3 milyon Euro verirseniz sabah ilk uçakla İstanbul’a getirebiliriz” teklifinde bulundu.
Guangzhou Evergrande'de forma giyen Alan Carvalho, Galatasaray ile Dubai’de transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...
FRANSIZLARDAN DIALLO İDDİASI!
Islam Slimani'yle bağlarını koparan Fenerbahçe'nin gündemine Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz'de forma giyen Habib Diallo da geldi!
France Football'da yer alan habere göre Fenerbahçe 23 yaşındaki Senegalli golcü için 7 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptı.
Bu sezon Ligue 2'de 20 maçta 15 gol 5 asist üreten Diallo'nun Metz ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
ADEBAYOR DEFTERİ KAPANDI!
Demba Ba transferi sonrasında gözden çıkarılan Emmanuel Adebayor'da da sıcak gelişmeler yaşandı! Fenerbahçeli idareciler, Başakşehirli yöneticilerle Adebayor'un transferi için bir araya gelse de sonuç alınamadı.
Yıldız futbolcunun Başakşehir'le şampiyonluk yaşamak istediği, bu yüzden de ayrılmak istemediği öğrenildi.
Başakşehir'in de Togolu yıldıza gelen teklifleri bu nedenle reddettiği bildirildi. Adebayor, Başakşehir'in son lig maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde kadroya alınmamıştı.
REAL BETIS, ISLAM SLIMANI'Yİ İSTİYOR!
Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmayan ve Ersun Yanal'ın "Kulübümüzle olan bağı zayıfladı" açıklamasını yaptığı Islam Slimani'ye talip var!
Fenerbahçe'de kiralık olarak bulunan Cezayirli futbolcuya La Liga ekiplerinden Real Betis'in talip olduğu öğrenildi!
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Slimani'nin oyuncu haklarını elinde bulunduran menajerler, Real Betis ve Leicester City arasında anlaşma sağlamak için çalışıyor.
Anlaşma sağlanmasının yakın olduğu belirtilirken yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu da öne sürüldü. Slimani'ye başka kulüplerin de talip olduğu öğrenildi.
İNGİLİZLER'DEN JOHANSEN İDDİASI!
Ada basınına göre kariyerini Fulham'da sürdüren Stefan Johansen, Fenerbahçe'nin gündeminde!
Chelsea'de gözden çıkarılan Danny Drinkwater'ı kadrosuna katmak isteyen Fulham, Stefan Johansen gözden çıkardı! Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'ın da ilgilendiği belirtilen oyuncu için Fenerbahçe'nin masada olduğu kaydedildi.
2016 yılında 2 milyon sterlin karşılığında Celtic'ten transfer edilen Johansen'in Fulham'la olan sözleşmesinin bu yaz sona erdiği belirtildi. Ayrıca oyuncuyla olan sözleşmede kulübün 1 yıllık opsiyon hakkı bulunduğu ancak Fulham'ın uzatmama kararı aldığı da kaydedildi.
Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta forma giyen Norveçli futbolcu gol ya da asist üretemezken Lig Kupası'nda ise oynadığı 1 maçta 1 golün hazırlayıcısı oldu!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.