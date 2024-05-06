Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolcular Konya'da yıkıldı kaldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli futbolcular Konya'da yıkıldı kaldı!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde futbolcular son düdükle birlikte yıkım yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 06.05.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

        2

        Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler haftayı sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde noktaladı.

        3

        Şampiyonluk için son üç haftada kazanmak zorunda olan Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray'ın da puan kaybını bekleyecek.

        4

        Mücadelede boyunca birçok gol pozisyonuna giren Fenerbahçe 18 hafta sonra bir maçta fileleri havalandıramadı.

        5

        Ligde 89 golle, en golcü takım olan Fenerbahçe, 3. kez rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamladı.

        6

        Sarı-lacivertlilerin santrforu Edin Dzeko, bu sezon gol atamadığı bir Süper Lig maçında en fazla gol beklentisi ürettiği karşılaşmayı Konyaspor karşısında oynadı.

        7

        Fenerbahçe maçında yedi kurtarış yapan Jakub Slowik, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında gol yemeden en yüksek sayıya ulaşan Konyaspor kalecisi oldu.

        8

        Konyaspor maçında yedi net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana gol atamadığı bir Süper Lig karşılaşmasındaki en yüksek sayısına ulaştı.

        9

        Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular büyük bir yıkım yaşadı.

        10

        İşte o görüntüler...

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın
        Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
        İsrail Refah'ta bildiğini okuyor
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        İşte kalan maçlar!
        İşte kalan maçlar!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'