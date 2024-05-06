Fenerbahçeli futbolcular Konya'da yıkıldı kaldı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde futbolcular son düdükle birlikte yıkım yaşadı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler haftayı sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde noktaladı.
Şampiyonluk için son üç haftada kazanmak zorunda olan Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray'ın da puan kaybını bekleyecek.
Mücadelede boyunca birçok gol pozisyonuna giren Fenerbahçe 18 hafta sonra bir maçta fileleri havalandıramadı.
Ligde 89 golle, en golcü takım olan Fenerbahçe, 3. kez rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamladı.
Sarı-lacivertlilerin santrforu Edin Dzeko, bu sezon gol atamadığı bir Süper Lig maçında en fazla gol beklentisi ürettiği karşılaşmayı Konyaspor karşısında oynadı.
Fenerbahçe maçında yedi kurtarış yapan Jakub Slowik, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında gol yemeden en yüksek sayıya ulaşan Konyaspor kalecisi oldu.
Konyaspor maçında yedi net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana gol atamadığı bir Süper Lig karşılaşmasındaki en yüksek sayısına ulaştı.
Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular büyük bir yıkım yaşadı.
İşte o görüntüler...