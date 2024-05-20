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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş'tan Dursun Özbek'e cevap: Ali Koç oraya tek başına geldi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş'tan Dursun Özbek'e cevap: Ali Koç oraya tek başına geldi!

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Galatasaray derbisi sonrası yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap veren Gebetaş, "Başkanımız oraya tek başına geldi. Sanki oraya 70-80 silahlı kişiyle gelmiş gibi bir hava oluşturmak son derece ayıp bir durumdur ve algı manipülasyonudur." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 20:56 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:57
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        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
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        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Galatasaray derbisi sonrası yaşananlar hakkında konuştu.

        Haber Global'e açıklamalarda bulunan Can Gebetaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in söylemlerine yanıt verdi.

        "FENERBAHÇE SİSTEMLE MÜCADELE İÇİNDE"

        Can Gebetaş, Fenerbahçe'nin ötekileştirildiğini söyleyerek, "Fenerbahçe futbol takımımız son birkaç yıldır sistematik bir şekilde ötekileştirilme davranışlarına maruz bırakılıyor. Özellikle bu sezona ayrı bir parantez açmak gerekir. Fenerbahçe, özelleştirilen futbol sistemiyle büyük bir mücadele içerisinde. Sezon başından beri verilen ve verilmeyen kararlar, şampiyonluk yarışında geri bırakılma çabaları ya da rakibin bir şekilde ittirilerek yarış içinde tutulma çabaları. Bu durumlar o kadar net ki bunları görmemek sadece tuttuğu takımların penceresinden olayları yorumlayanların işi olabilir." dedi.

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        ''SEZONUN ÖZETİ DERBİ''

        Hakem kararlarını eleştiren Gebetaş, ''Hakem seminerinden sızan görüntüleri hatırlayın. Hakemlerin duygularına göre verdiği penaltı kararları var. Dün akşam da tam 1 yıldır Fenerbahçe camiası, sayın başkanımız ne diyorsa, nasıl haksızlığa uğradığımızı ifade ediyorsa ona yakışır bir sezon özeti olan derbi izledik. Hakem Arda Kardeşler, tüm otoritenin çok önemli kısmının 'faul değil' görüşünde birleştiği bir pozisyonda oyuncumuzu atarak takımımızı eksik bıraktı. 80 dakika 10 kişi takımımız onurlu bir mücadele verdi. Futbolcularımız takdire şayan bir mücadele verdi ve bunun sayın başkan tarafından takdir edilmesinin istenmesinden daha doğal ne olabilir?'' ifadelerini kullandı.

        "ALİ KOÇ OYUNCULARINI TEBRİK ETMEK İSTEDİ"

        Başkan Ali Koç'un oyuncuları tebrik etmek için stada geldiğini söyleyen Can Gebetaş, ''Bu galibiyetin bizim için önemi çok büyük. Tarihteki galibiyet sayılarına bakarsanız ezici bir üstünlükle rakibimizin önündeyiz. Bu galibiyete ayrı bir parantez açmak ve önemini ayrı bir şekilde belirtmek çok önemli. Bu galibiyet aslında bu sisteme karşı verilen mücadele sonucunda kazanılan bir galibiyet. Dolayısıyla sayın başkanımız bu galibiyetin bilincindeydi ve oyuncularını tebrik etmek istedi." sözlerini sarf etti.

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        DURSUN ÖZBEK'E CEVAP

        Dursun Özbek'in derbinin ardından söylediklerine cevap veren Gebetaş, "Başkanımız oraya tek başına geldi. Sanki oraya 70-80 silahlı kişiyle gelmiş gibi bir hava oluşturmak son derece ayıp bir durumdur ve algı manipülasyonudur. Başkanımız soyunma odasına geldi. O sırada tribünlerimiz, 'yönetim takımı buraya getir' tezahüratları da yapıyordu. Fakat biz takımımızı sahaya çıkarttığımızda taraftarlarımız oradan gitmişti. Biz orada galibiyet resmi çektirerek geri dönmek arzusundaydık. Fakat galibiyet resmi çektirmek için sahaya çıktığımızda Galatasaray Spor Kulübü yönetici ve yetkilileri elimizden kulübümüzün bayrağını almaya çalıştı. Bir kulüp için bayrağının ne anlama geldiğini çok iyi bilir insanlar. Bu bayrağı gasp etme girişimi olmasaydı bu tasvip edilmeyen görüntüler asla ortaya çıkmayacaktı.'' yorumunu yaptı.

        "MAFYA DİZİSİ SENARYOSU MU ANLATIYOR"

        Sözlerine devam eden Can Gebetaş, Dursun Özbek'in mafya dizisi senaryosu anlattığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Başkanımız öyle 70-80 kişilik bir grupla oraya gelip, orayı basmış gibi bir durum söz konusu değil. Dün 40-50 kişi var dediler, bugün 70-80 kişi var diyorlar. Biz bu iddialara cevap vermedikçe yarın heralde bunu 90-100 kişiye kadar çıkartacaklar. Bu aynı algı manipülasyonlarını covid döneminde seyircisiz oynanan bir maç için devletin talebiyle aldığımız 200 kişiye de '5 bin taraftar aldılar' demişlerdi. Bu da ona benzeyen bir karalama kampanyası. 70-80 kişi deyip bir mafya dizisi senaryosunu mu anlatıyor yoksa benim de orada şahit olduğum konulara yorum mu yapıyor açıkçası ben bilemedim.''

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