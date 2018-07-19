Özel programlarla aşırı yüklemeler yapan Hollandalı teknik adam, futbolculardan istediğini tam anlamıyla alabilmek için herkesle birebir ilgilendi. İsviçre kampı boyunca 2 hazırlık maçı oynayan ve ilk maçta İsviçre 2'nci Lig ekibi Lozan'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 2'nci maçta ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yenerek İstanbul'a mutlu döndü. Bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak olan sarı lacivertliler, bundan sonraki aşamada taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak.
ELJIF, FERDİ VE BARIŞ İLK 11'İ ZORLAYACAK
Sarı lacivertli ekipte kamp boyunca idmanlarda istediğini alabilmek için aşırı yüklemeler yapan teknik direktör Phillip Cocu, her oyuncuyla da birebir ilgilenerek istediğini alabilmek adına öğrencilerine her an müdahalede bulundu. Cocu'nun idman sistemine alışmaya çalışan futbolculardan Mehmet Ekici ile Valbuena diğer arkadaşlarına göre biraz geride kaldı. Takıma yeni katılmalarına rağmen hemen uyum sağlayan Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu ise ilerisi için bir umut ışığı yaktılar. Altınordu'dan takıma dahil olan Berke Özer ve Barış Alıcı sarı lacivertli formayı her maçta sırtlarında bulmak için çok çalışacaklarını her fırsatta dile getirdiler. Özellikle idmanlarda ve oynanan hazırlık maçlarında takıma hazır olarak geldiği görülen Ferdi Kadıoğlu ise top tekniği ile göze çarpan isim oldu. Eljif Elmas da geçen sezon dışarıda beklemesinin verdiği hırs ile antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında üstün bir mücadele sergiledi. Genç oyuncu hızlı düşünen oyunu ile Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağa benziyor.
YENİ GENÇLER IN, ESKİ GENÇLER OUT
Volkan Demirel'den de özel isteklerde bulunan Cocu, kaptanlık pazu bandını taşıyan tecrübeli oyuncudan takımı yönlendirmesini ve özveri ile çalışmasını istedi. Genç oyuncuların takıma uyum sağlaması için de Volkan'ın yanı sıra Mehmet Topal, Hasan Ali ve Skrtel'den destek isteyen Hollandalı teknik adam, takımın en tecrübelilerinden büyük özveri ve katkı beklediğini söyledi.
Takımla yaptığı toplantılarda ihtiyaç duyulan bölgeleri bildiklerini ve gerekli takviyelerin yapılacağının sözünü veren Phillip Cocu, lige kadar oynanacak olan hazırlık maçlarında da herkese forma şansı vereceğini, önümüzdeki günlerde daha iyi olacaklarını, kimsenin ümitsizliğe kapılmamasını ve bu kadro ile devam edeceklerinin sinyalini verdi. 4-3-3 'ün ana sistemleri olacağını belirten Hollandalı teknik adam eldeki kadroya en uygun yapının bu olduğunu söyleyerek futbolcularını bu sisteme alıştırıyor.
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