Fethiye'de vefat eden Kore Gazisi'ne veda

Fethiye'de vefat eden Kore Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde vefat eden 95 yaşındaki Kore gazisi Zeki Doğan Koreli'nin cenazesi toprağa verildi
Kore Savaşı'na 1952'de katılan Zeki Doğan Koreli (95), Fethiye ilçesinde tedavi gördüğü devlet hastanesinde hayatını kaybetti.
Kore Gazisi Koreli'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Merkez Yeni Cami'ye getirildi. İki çocuk basası Koreli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Taşyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kamu kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.