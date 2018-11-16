Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fetullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini iddia etti. Haberde Beyaz Saray’ın Gülen’in iadesiyle Türkiye’yi Cemal Kaşıkçı konusunda yatıştırmayı ve Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediği iddia edildi.

ABD DIŞİŞLERİ YALANLADI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, buna karşın ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,''Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor'' açıklaması yapıldı.

7 AYRI İADE TALEBİ GÖNDERİLDİ

Peki Gülen’in iade süreci ne aşamada? Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gülen hakkında bugüne kadar 7 ayrı iade talepnamesi ABD’ye gönderildi.

4’Ü DARBE ÖNCESİ 3’Ü DARBE SONRASI

İade talepnamelerinden 4’ü, İstanbul’dan Tahşiyecilere Kumpas, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu (usulsüz dinleme), Ankara’dan FETÖ Çatı, Bursa’dan polislik sorularının çalınması davaları kapsamında olmak üzere darbe öncesi dönemi kapsıyor. Bu 4 talep, FETÖ’nün darbe girişiminin bastırılmasından 4 gün sonra 19 Temmuz 2016’da ABD’ye gönderildi.

İLK İADE EVRAKI 19 TEMMUZ 2017'DE

Diğer üç talep ise Genelkurmay Çatı, Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi ve İstanbul Darbe Ana davaları kapsamında hazırlandı. Darbe suçu kapsamında ilk olarak 10 Eylül 2016’da geçici tutuklama talebi ABD’ye iletildi. 19 Temmuz 2017’de Genelkurmay Çatı davası kapsamında hazırlanan ilk iade evrakı, ABD Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.

İKİLİ ANLAŞMA VAR

Türkiye ile ABD arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması bulunuyor. Mahkemelerin iade talepleri, gerekli şartları taşıdığının anlaşılması üzerine Adalet Bakanlığı tarafından ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na iletiliyor. Dışişleri de iade talebini ABD Dışişleri Bakanlığı’na diplomatik kanallardan iletiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı Ofisi’nde, söz konusu talep, iade anlaşmasında öngörülen koşullar yönünden inceleniyor.Teknik olarak anlaşmaya uygun olduğuna ve kamu düzenine aykırı olmadığına karar verilen iade evrakı, ABD Adalet Bakanlığı’na iletiliyor.

FEDERAL MAHKEMEYE GÖNDERİLMİYOR

ABD Adalet Bakanlığı da talebi, anlaşmalar yönünden inceliyor. Belgelerin kontrolünün ardından dosya, iadesi talep edilenin ikametinde (örneğin Pensilvanya) yetkili federal mahkemede görev yapan federal savcıya gönderiliyor ve iade süreci federal mahkemelerde yürütülüyor. Ancak Türkiye’nin tüm çabalarına rağmen halen Gülen’in iade evrakları halen ABD Adalet Bakanlığı belgeleri mahkemeye göndermedi.

İŞTE YAPILAN İADE TALEPLERİ

1- TAHŞİYE DOSYASI: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, ‘Tahşiyeciler grubuna kumpas’ davası kapsamında iadesi istendi.

2- SELAM TEVHİD DOSYASI: Binlerce kişinin FETÖ tarafından usulsüz dinlenmesine ilişkin ‘Selam Tevhid/Kudüs Ordusu’ kumpas davası kapsamında hazırlandı.

3- POLİSLİK SORULARI: Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin dava kapsamında hazırlandı.

4- FETÖ ÇATI SORUŞTURMASI: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ Çatı soruşturması kapsamında hazırlandı.

5- GENELKURMAY ÇATI DAVASI: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce darbenin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu Genelkurmay Çatı davası sanıklarının yargılandığı davada çıkarıldı.

6- SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI: Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi dosyası kapsamında çıkarıldı.

7- DARBE ANA DOSYASI: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün darbe girişiminin İstanbul ayağına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlandı.

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