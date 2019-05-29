FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyordu.

Serkan Gölge, İnfaz Hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Bakanlıkta yapılan basın toplantısında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge hakkında açıklamalarda bulundu.

Gölge'nin bugün itibariyle Türk makamları tarafından serbest bırakıldığını kaydeden Ortagus, "Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortagus, Gölge ve ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde çalışan diğer konsolosluk çalışanlarının durumunu da yakından takip etmeye devam edeceklerini belirterek, "Kendilerine elimizden gelen her türlü danışmanlık hizmetini vermeye devam edeceğiz. Ayrıca, Gölge'nin bir anca önce evine dönmesi konusunda emin olacağız." dedi.