Filipinler'de Conson tayfunu 0:00 / 0:00

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Devlet Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, Conson tayfununun hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Samar, Doğu Samar ve Leyte eyaletlerinde etkili olduğu belirtildi.

Elektrik sistemleri operatöründen yapılan açıklamada ülkenin doğusunda birçok bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı kaydedildi.

Doğu Samar Valisi Ben Evardone, tayfun nedeniyle eyalette sadece küçük hasarların olduğunu ifade etti.

Yetkililer, Tacloban şehrinde su baskınlarının meydana geldiğini bildirdi.

Filipinler'de mevsimsel muson yağmurları dışında her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtına meydana geliyor.