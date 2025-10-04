Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın açıklaması ve Hamas’ın yanıtından memnun

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın Gazze’deki savaşın durdurulmasına yönelik açıklamasını ve Hamas’ın olumlu yanıtını memnuniyetle karşıladı.

Abbas, bu açıklamaların tüm esirlerin serbest bırakılması ve bu kritik dönemde ulusal sorumluluğun üst düzeyde gösterilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Filistin’in Trump ve ilgili tüm taraflarla yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirten Abbas, uluslararası hukuka uygun olarak kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasının öncelik olduğunu ifade etti.

"Ateşkes derhal uygulansın"

Abbas, öncelikli olarak ateşkesin derhal uygulanması, tüm İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması, acil insani yardımların BM kuruluşları aracılığıyla ulaştırılması, zorla yerinden edilme veya ilhakın engellenmesi ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini kaydetti.

REKLAM

Gazze’nin egemenliğinin Filistin’e ait olduğunu, Batı Şeria ve Gazze’nin bağlantısının ise Filistin yasaları ve kurumları çerçevesinde, tek bir yönetim ve birleşik güvenlik güçleri aracılığıyla sağlanması gerektiğini ifade eden Abbas, bu sürecin Arap ve uluslararası destekle yürütüleceğini belirtti.