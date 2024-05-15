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        Haberler Dünya Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin 76. yıl dönümünü yürüyüşle andı

        Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin 76. yıl dönümünü yürüyüşle andı

        Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tuttuğu "Nekbe"yi (Büyük Felaket) anmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:45
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insanlık felaketine yol açan saldırısına tepki olarak çoğu siyah kıyafetler giyen binlerce Filistinli, ülkelerinin tarihi lideri Yaser Arafat'ın Ramallah kentindeki mezarında toplandı.

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        Filistin bayrağı taşıyan binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Filistinlilerden bazıları Gazze Şeridi'nde insani yardıma ulaşmaya çalışırken öldürülen soydaşlarını anmak için kan rengine boyanmış un çuvalları, kefene sarılı oyuncak bebekler ve siyah bayraklar taşıdı.

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        Filistinliler, Yaser Arafat'ın mezarından kentteki Manara Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda, yerel saatle 13.00'te Nekbe'nin 76. yılına işaretle 76 saniye boyunca sirenler çaldı ve Filistinliler, ellerini zafer işaretiyle kaldırarak saygı duruşunda bulundu.

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        Gösteride konuşma yapan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, İsrail işgalinin 76 yıldır Filistin halkını "dize getirmeye çalıştığını, buna karşın Filistinlilerin topraklarına ve haklarına bağlı kaldığını" vurguladı.

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        İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nde Nekbe'den "daha acımasız bir soykırıma giriştiğini" belirten Alul, İsrail'in ABD'nin siyasi ve askeri desteğiyle "Filistin meselesini güçle çözmeye çalıştığını ancak tarihten ders almadığını" söyledi.

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        Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

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        *Haberin görsellleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Filistin
        #Nekbe
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