Bursa Emniyet Müdürlüğü firari durumundaki FETÖ'cülerin saklandığı 12 gaybubet evine düzenlediği operasyonda aralarında mahrem imamlarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir mahrem imamın otomobilin kaputunun içine yapılan zulada saklanan 10 bin dolar ele geçirildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Bursa Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan bazı FETÖ'cülerin gaybubet evlerinde kaldığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan Bursa İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik semtlerinde firari durumundaki FETÖ'cülerin kaldığı 12 gaybubet evini belirledi. İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte sabah erken saatlerde eş zamanlı yaptığı operasyonda, 12 gaybubet evinde kalan 17 kişiyi gözaltına aldı.

OTOMOBİLİN KAPUTUNDA 10 BİN DOLAR

Gözaltına alınan ve aralarında mahrem imamlarında bulunduğu 17 kişi sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan ve mahrem olduğu belirtilen bir şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda, kaputun içine yapılan gizli zulada 10 bin dolar ele geçirildi. Yine başka bir şüphelinin aracında ise ilk yardım çantası içerisine saklandığı belirlenen 2 bin 500 dolar ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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