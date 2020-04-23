Fırında Kahvaltı Tepsisi

(4 Kişilik)

Malzemeler:

1 adet Ramazan pidesi

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

4 adet yumurta

1 çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri

10-12 dilim sucuk

8-10 adet kiraz domates

10-12 adet mantar

Maydanoz

Hazırlanışı:

Ramazan pidesini küp şeklinde doğrayıp tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağla birlikte harmanlayın. Yağlanmış fırın tepsisine pide parçalarını, kiraz domatesleri, dilimlenmiş mantarları ve sucukları yerleştirin. Aralarında boşluk bırakarak yumurtaları bu boşlukların içine kırın. En son rendelenmiş kaşarpeyniri serpin. 190 dereceye ayarlı Simfer Fırın’da 15 dakika pişirin. En son üzerine maydanoz veya kişniş yaprakları serpin, bekletmeden servis yapın.