Formula 1'de İstanbul Grand Prix'sine artık sadece günler kaldı. 2021'de takvime 9 yıl aradan sonra eklenen ve geçen sezonun en flaş yarışı olan İstanbul Grand Prix'si öncesinde rekabet son yıllarda hiç olmadığı kadar üst seviyede. Rusya'da sürprizlerin üst üste geldiği, yağmurun her şeyi değiştirdiği yarışta Max Verstappen son sıradan ikinciliğe yükselmiş; Lewis Hamilton ise Norris'in büyük hatası sonrasında birinciliği elde etmişti. İki pilot arasındaki rekabet, bu sezon daha önce görmediğimiz biçimde çetin geçerken gözler de pistin özellikleri nedeniyle büyük heyecan vadeden İstanbul Grand Prix'sine döndü. Yarışa günler kala geçen sezon nelerin yaşandığını ve Intercity Park'ın rehberini derledik...

GEÇEN SEZON NELER YAŞANDI?

SOĞUK VE YAĞMUR PİLOTLARI ETKİLEDİ

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen antrenman turlarının en parlak pilotu Max Verstappen olmuştu. Soğuk hava ve yağmur, pilotları etkilerken sürücülerin neredeyse tamamı üçüncü antrenman turlarında spin attı, tur sürelerinde ilk kez 2 dakikanın üzerine çıkıldı. Verstappen'in yanı sıra Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc de zor şartlara rağmen antrenman turlarındaki istikrarlı performansıyla göze çarptı.

POLE POZİSYONUNDA SÜRPRİZ!

Soğuk hava ve yağmur yağışı, antrenman turlarında olduğu gibi sıralama turlarında da pilotları zorladı, pole pozisyonunu sürpriz bir isim kaptı! Racing Point takımının yoğun yağmur lastiği yerine orta seviyedeki geçiş lastiğini tercih etmesi, sıralama turlarının kaderini belirledi. Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etti.

HAMILTON ALTINCI BAŞLADI, İKİNCİ KEZ KAZANDI!

Geçen sezona kadar İstanbul Grand Prix'sinde düzenlenen yedi yarışın beşini, pole pozisyonundaki isimler kazanmıştı. Startta ilk cepte olan Stroll, geçen sezon yarışı 9. sırada tamamlarken yarışa 6. sırada başlayan Lewis Hamilton ise 2010'dan sonra ikinci kez Türkiye'de mutlu sona ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

SCHUMACHER'İN REKORUNA ORTAK OLDU

Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak olan Hamilton, zaferi de iyi kalkışıyla elde etti. Yarışa 6. cepte başlayan Lewis Hamilton, başlangıçta iyi kalkış yaparak 3. sıraya kadar yükseldi. İlk turda pist dışına taşarak zaman kaybeden Hamilton, tekrar 6. sıraya geriledi.

Hamilton, Racing Point'ten yarış lideri Lance Stroll'ün 36. turda "pit stop" yapmasını iyi değerlendirdi. Büyük Britanyalı pilot, 37. turda bir Sergio Perez'i geçerek ilk kez liderliğe yükseldi. Müsabaka boyunca tek pit stop stratejisi uygulayan 35 yaşındaki Hamilton, liderliği aldıktan sonra farkı gitgide açtı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

VERSTAPPEN PODYUM GÖREMEDİ

Antrenman ve sıralama turlarındaki dereceleriyle dikkati çeken Red Bull'dan Max Verstappen, yarışta podyum göremedi. Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi yapan, sıralama turlarında ise ikinci sırayı alan Verstappen, yarışa hayal kırıklığıyla başladı. Başlangıçta iyi kalkış yapamayan Hollandalı sürücü, gerileyerek yerini kaybetti. Yaptığı ataklarla üçüncülüğe yükselen Verstappen, 18. turda yüksek hızda spin atarak zaman kaybetti ve 6. sıraya düştü. Verstappen, yarış içinde en hızlı tur zamanlarını geliştirerek üst sıralara çıkmaya çalışsa da müsabakayı 6. sırada bitirdi.

EN HIZLI TURU NORRIS ATTI

Türkiye Grand Prix'sinde en hızlı turu, McLaren'den Lando Norris attı. Büyük Britanyalı sürücü, 5,3 kilometrelik pistte 1 dakika 36.806 saniyeyle en hızlı tur zamanının sahibi oldu.

İSTANBUL PARK VİRAJLARIYLA TANINIYOR!

Intercity İstanbul Park Pisti, virajlarıyla hafızalarda yer tutuyor. Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu, otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendirilen İstanbul Park Pisti'nin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre.

SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE KOŞULUYOR

Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.

PİLOTLAR 8. VİRAJI SEVİYOR!

Alman pilot Sebastian Vettel, 2011'deki yarış öncesi yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki pisti sevdiğini belirterek, ''Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun.'' ifadelerini kullanmıştı.

Avustralyalı pilot Mark Webber ise o dönem İstanbul Park'ı anlatırken virajlara ilişkin, "Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor.'' yorumunda bulunmuştu.

HAMILTON: DOKUZ VE ON İKİNCİ VİRAJLARI SEVİYORUM

İngiliz pilot Lewis Hamilton, İstanbul Park'ın virajları için "Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve on ikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor. Pilotlar yarış boyunca özellikle hızlı ve tümsekli olan sekizinci virajda lastiklerini kollamak için çok çalışacaklar. Sekizinci viraj tüm takvimde lastikler için çok dikkat gerektiren virajlardan biri.'' şeklinde görüş belirtmişti.

Pilot Ülke Şampiyonluk sayısı Michael Schumacher Almanya 7 Lewis Hamilton Büyük Britanya 7 Juan Manuel Fangio Arjantin 5 Alain Prost Fransa 4 Sebastian Vettel Almanya 4 Niki Lauda Avusturya 3 Jack Brabham Avustralya 3 Jackie Stewart Büyük Britanya 3 Nelson Piquet Brezilya 3 Ayrton Senna Brezilya 3

Efsanevi pilot Michael Schumacher ise 2011'de yaptığı değerlendirmede, İstanbul Park Pisti'nin pilotlara iyi bir rekabet sağladığını belirterek, ''İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş.'' ifadelerini kullanmıştı.

500 MİLYON KİŞİ YARIŞLARI İZLİYOR

o Formula 1 yarışlarına 5 ayrı kıtadan ülkeler ev sahipliği yapıyor.

o Yıllık yaklaşık 2 milyar global TV izleyicisi bulunuyor

o Organizasyon 500 milyon tekil izleyiciye sahip

o Formula 1 ekosistemindeki markalar; Fortune 500 sıralamasında 40 marka, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor

o 200 ülkede ve 250+ kanalda yayınlanıyor

o Toplam 10 takım yarışlarda mücadele ediyor

o Intercity İstanbul Park’ta yarışı canlı olarak 100 bin kişi takip edecek.

RAKAMLARLA INTERCITY İSTANBUL PARK

o Intercity İstanbul Park, Tuzla ilçesinde 2.215.000 metrekare alana kurulu.

o Pistin mimarı Hermann Tilke, pisti 5.338 km uzunluğunda, 14 – 21.5 metre genişliğinde ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarladı.

o Pistteki viraj sayısı sağ 6, sol 8 olmak üzere toplam 14 adet. İnişli – çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim %8.145’tir.

o Intercity İstanbul Park, saat yönünün tersi istikamette işleyen yapısı, 40 metreyi bulan yükseklik farkı ve zorlu pist şekli ile dünyada yarışmacıların en sevdiği ilk 3 pistten biri olarak gösterilmektedir.

o 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj, şimdiden dünyanın efsane pist virajları arasında kendine yer buluyor.

PİSTİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İstanbul Park pistinin teknik özellikleri şöyle:

Pist uzunluğu: 5 bin 338 metre

Pist genişliği: 14-21,5 metre

Çevre yolu uzunluğu: 5 bin 482 metre

İç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metre

Toplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol)

Toplam düzlük sayısı: 4

En keskin viraj yarı çapı: 15 metre

En uzun düzlük: 720 metre

Başlangıç-bitiş düzlüğü uzunluğu: 655,5 metre

Pist düşey kurp sayısı: 16

Alt geçit sayısı: 2

Üst geçit sayısı: 3

Lastik bariyer sayısı: 124 bin

10 PİLOT PODYUMA ÇIKTI!

İstanbul Grand Prix'sinde şimdiye kadar 10 pilot podyum gördü. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Jenson Button, Mark Webber, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel geçen sezona kadar podyum görürken Sergio Perez de 2021'de ilk kez podyum heyecanı yaşadı.

REKOR MONTOYA'DA

Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde bulunduruyor. Montoya, 2005'te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi. Montoya'nın rekorları, şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen 8 yarışta kırılamadı.

McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu. Müsabakayı 3. sırada tamamlayan Montoya, aynı zamanda yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.

— Intercity Park (@intercitypark) October 4, 2021

KUPA TANITILDI

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor.

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.

Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak.