Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 18. kez kupayı müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yaşanırken eski futbolcular da Galatasaray'ın zaferini unutmadı. 12 yıldır forma giydiği Bayern Münih'le yollarını ayıracağı resmen açıklanan Franck Ribery, Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ı etiketleyerek bir paylaşım yapan Fransız yıldız, "Tebrikler Galatasaray. Dün gece iyi iş çıkardınız" ifadelerini kullandı.

Ribery'nin bu paylaşımı heyecan yaratırken sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı söylentilerini de doğurdu.

BAYERN AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Bayern Münih'te deneyimli futbolcu Franck Ribery'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Ribery'nin ifadelerine yer verilmişti.

Bayern Münih'in Robben ve Ribery'ye çok şey borçlu olduğunu aktaran Rummenigge, "Arjen ve Franck, harika futbolcular. Onlara büyük ve duygusal bir veda yapacağız. Bayern'in en başarılı 10 yılını fantastik futbollarıyla şekillendirdiler." ifadelerini kullandı.

Franck Ribery ise açıklamasında "Bayern'e geldiğimde bir rüyam gerçekleşmişti. 'Hoşça kal' demek kolay olmayacak. Asla birlikte başardıklarımızı unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.