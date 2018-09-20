Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in güvenlik kaynaklarının bilgisine dayandırdığı haberine göre, Rum kesimi, Total ve diğer Fransız şirketlerinin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) varlığının sürdürülmesi ve güvence altına alınması için Fransız hükümeti ile el sıkıştığı ve Fransızların kısa vadede bir üst kurmak için çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Anlaşmaya ilişkin kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kıbrıs'a önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği ziyaret sırasında resmi açıklamaların yapılacağı tahmin ediliyor.

ANKARA RAHATSIZ

Rum kesiminin kontrolündeki Larnaka'da deniz üssü inşası hususunda halihazırda Rum kesimi ve Fransa arasında ilerlemiş seviyede bulunan görüşmelerin Ankara'da rahatsızlık yarattığı kaydedildi.

Ankara'nın Fransa'nın bu adımına sıcak bakmadığı ve Doğu Akdeniz'deki karmaşık yapının iyice karmaşık bir hal alacağı ve bölge güvenliğine tehdit oluşturacağı görüşü hakim. Diğer taraftan Fransız Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan Fremm tipi fırkateynlerin Yunanistan'a satışı ya da kiralanmasına yönelik görüşmeler nedeniyle Fransa'nın bölgedeki silah pazarının bir parçası haline gelmesi ayrıca rahatsızlık yaratırken Ankara'nın da bölgede güvenlik konseptini yeniden şekillendirebileceği konuşuluyor.

EKİM SONU SONDAJI BAŞLATMAK İSTİYORLAR

Akdeniz'deki enerji arayışlarına dair Türkiye'nin sözde temel hak ve hukuku dışlayan yaklaşımları kabul etmeyeceğini ilan eden Ankara'ya rağmen MEB'deki sahalara uluslararası şirketleri çekmeye çalışan Rum kesimi bölgedeki enerji sahalarının geleceğine dair uzun vadede çözümsüzlüğe sürüklenen bir sürecin fitilini ateşliyor. Bölgedeki siyasi kaynaklar, Rum kesiminin amacının ekim ayı sonu itibari ile sondaj programını başlatmak olduğunu ve bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol altında tutarak sıvılaştırılmış doğal gaz alanında güç elde etmeyi hedeflediğini savunuyor. Ancak Ankara'nın bu hamlelere seyirci kalmayacağı belirtiliyor.

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