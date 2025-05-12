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        Haberler Dünya Elysee Sarayı, Macron'un Ukrayna ziyareti sırasında trende uyuşturucu kullandığı iddiasını yalanladı | Dış Haberler

        Elysee Sarayı, Macron'un Ukrayna ziyareti sırasında trende uyuşturucu kullandığı iddiasını yalanladı

        Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer ile Ukrayna'ya yaptıkları tren yolculuğunda 'uyuşturucu kullandığı iddiasını' yalanladı. Elysee Sarayı açıklamasında, "Avrupa'nın birliği rahatsız edince dezenformasyonla basit bir peçete, uyuşturucu gibi gösteriliyor. Bu yalan haber, Fransa'nın dışarıdaki ve içerideki düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyonlara karşı dikkatli olun." ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:06
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        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
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        Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya tren yolculuğu sırasında uyuşturucu kullandığı iddiasını reddetti.

        Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'nın X hesabından iddiayla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa'nın birliği rahatsız edince dezenformasyonla basit bir peçete, uyuşturucu gibi gösteriliyor. Bu yalan haber, Fransa'nın dışarıdaki ve içerideki düşmanları tarafından yayılıyor. Manipülasyonlara karşı dikkatli olun." ifadeleri kullanıldı.

        Elysee Sarayı, açıklamada trendeki masanın üzerinde bulunan peçetenin fotoğrafını "Bu, burnu silmek için bir peçete" ve Macron, Merz ile Starmer'in bulunduğu diğer kareyi de "Bu da barışı ilerletmek için Avrupa'nın birliği" ifadeleriyle paylaştı.

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        Macron, geçen hafta Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile aynı trenle Ukrayna'ya gitmişti.

        Avrupalı liderlerin trendeki görüşmeleri sırasında çekilen videoyla ilgili sosyal medyada "Fransa Cumhurbaşkanı'nın uyuşturucu kullandığı" iddiaları gündeme gelmişti.

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