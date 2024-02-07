İzmir'de görülen bir ticari isim ihlali davası dikkat çekti. Kentte Hermes Sahaf mağazasının sahibi Ümit Nar, iş yerinin ismi nedeniyle Fransız lüks moda markası Hermes'in patent davası açtığını söyledi. Nar, 'Hermes' isminin antik Yunan ticaret tanrısından geldiğini ve herkese ait olduğunu söyleyerek, "Hermes, Zeus veya Noel Baba insanlığın kültürel mirasına ait. Toplumsal hafızamıza kazınan bu isimler tekel altına alınamaz" ifadelerini kullandı.

Dava sürecinin 2021 yılında iş yerini ticari marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunmasıyla başladığını söyleyen Nar, bu girişimin Paris merkezli Hermes şirketinin Türkiye ofisi tarafından fark edildiğini söyledi. Nar, Fransız şirketinin avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu şikayet başvurusunda farklı sektörlerde yer almalarına rağmen iki marka arasındaki 'benzerliği ve karıştırılma riskini' gerekçe gösterdiğini de kaydetti.

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"ONAY BEKLERKEN İHTARNAME GELDİ"

Öte yandan davanın ilk duruşması da geçtiğimiz ay yapıldı. Ümit Nar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da yaşadığı durumu şöyle anlattı: "2021 yılında başvurumu yaptım, tescil onayını bekliyorum. Sonuçta dünkü firma değilim, Hermes Sahaf adını kullanmaya başlayalı on beş sene olmuş. Bu zaman zarfında bu isim altında ticaretimi yapmışım, onlarca etkinliğe katılmışım, pek çok röportaj vermişim, kendi adıma ya da sahaflık namına işler yürütmüşüm. Dükkâna seçtiğim isim de kaç bin yıl evvelden beri anlatılagelen Yunan Mitolojisi’nden bir karakter: Hermes. Onayı beklerken noter kanalıyla bir ihtarname geldi."

"İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ"

Sürecin ihtarname ile başladığını söyleyen Nar, şöyle devam etti: "Benim dün ortaya çıkmış bir firma olduğumu düşünüp Hermes markasından yola çıkarak kendi markamı oluşturmaya çalıştığımı, dürüst olmadığımı, basiretsiz tacirlik yaptığımı söylemişler. Kurum nezdinde hukuki yollar tükendi. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde hem Patent Kurumu'na hem de Hermes Paris'e dava açtık. 10 Ocak 2024’de ilk dava görüldü, bilirkişi atanarak 27 Mart’a ertelendi.

Benim zoruma giden bu devasa firmanın avukatı olan büronun muhtemelen her tescil talebine atlayarak itiraz etmesi, toptancılığı. Kaç bin yıllık geleneksel bir figürü kendi malı sanması. Yav benim sizinle, markanızla ne işim olur? Hayatın olağan akışında asla yan yana, karşı karşıya gelmeyeceğim bir firmasınız. Bırakın işimi yapayım, ben tescili sizin 'namınızdan' faydalanmak için değil kendimi korumak için yapıyorum. Bu basit hakka nasıl böyle saçma argümanlarla engel olursunuz?"